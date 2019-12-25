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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çorum'da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

25.12.2019 00:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:52 Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
'da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum - Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yeğeni Recep Uzuner itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan amca ve yeğen kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yok araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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