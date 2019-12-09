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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ve kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

09.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:22Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, otomobil ve kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Alaşehir'deki Çataltepe kavşağında meydana geldi. Veysel Saraç (47) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mesut Erken'in (55) kullandığı 42 DOR 98 plakalı kamyon çarpıştı. Saraç'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparken, kamyon da devrildi. Kazada sürücüler ile Veysel Saraç'ın otomobilindeki eşi Nurcan Saraç (46) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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