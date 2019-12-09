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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:11
'nın ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel S. (47) yönetimindeki RV VN 4545 plakalı otomobil ile Mesut E.'nin (55) kullandığı 42 DOR 98 plakalı kamyon, ilçede bulunan Çataltepe Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparken, kamyon devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Veysel S. ve eşi Nurcan S. (46) ile kamyon sürücüsü Mesut E. yaralandı.
Kaza yerinden geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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