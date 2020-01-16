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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:07
'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, Zonguldak- kara yolunun 14. kilometresinde O.Y'nin kullandığı 67 ES 813 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından kamyon, yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücülerle araçlardaki H.B, E.Y. (14) ve Y.S. yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan Ş.Y, AFAD ve sağlık ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak, Ankara, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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