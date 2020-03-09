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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Kırka kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kudret Özdemir yönetimindeki 43 BE 271 otomobil, Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri yaralandı. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Kudret Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, 3. Sayfa
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