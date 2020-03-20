Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile kadın, 3 kişi yaralandı.

20.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:17
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile kadın, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal ve Paşaören sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'tan gelen Tacettin Bal (42) yönetimindeki 16 KRN 17 plakalı otomobil, Kartal Sokak'tan çıkan Muhammed Eldaif (27) yönetimindeki 16 MA 3600 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Bal ile yanındaki Gülay Bal (32) ve hamile Yasemin Kula (38) yaralandı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

flaş - Haber Sosyete pazarları da kapatıldı - Haber Adalet Bakanı Gül: "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili... - Haber Merzifon TSO Başkanı Dağdelen "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi - Haber Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading