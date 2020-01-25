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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

25.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:04Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

SAKARYA'nın ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında, Kaynarca- Kandıra sınırındaki Topçu Dağağzı mevkiinde meydana geldi. Kaynarca yönüne giden Ahmet Y. yönetimindeki 54 VD 967 plakalı kamyonetle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 EA 906 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. 9 kişi tedaviye alındı.



Kaynarca, Güncel

Kaynak: DHA

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