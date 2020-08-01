Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:45

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pozantı-Ulukışla kara yolunun Şekerpınarı mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Pozantı, Adana, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü - Haberler