Haberler » Güncel » Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı: 2 yaralı - Haber

Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı: 2 yaralı

EDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı.

16.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:00Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı: 2 yaralı

EDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Murat N., kullandığı otomobille 22 BB 557 plakalı kamyonetin önünü kesip, üzerinde taşıdığı tabanca ile içinde bulunan husumetli olduğu 3 kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Mert M. ile Ürfet K., yaralandı. Neyzen A. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat N., kullandığı otomobille kaçtı.

Saldırıya uğrayanlar kamyonetle Selimiye Merkez Amirliği'ne giderek yardım istedi. Polisin çağırdığı ambulanslarla yaralılar Mert M. ile Ürfet K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, Murat N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:18:33