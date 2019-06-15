15.06.2019 12:32
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Aykut Karahan (27) idaresindeki 03 SK 448 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Güney Köyü Bahçesi Kavşağı'nda, Arif Yıldız (43) yönetimindeki 03 RJ 144 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Yaşar Karahan (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Karahan ile araçtaki Mustafa Karakoç, (28) Hüseyin Ak (20) ve Hüseyin Karakuş (18) ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sinanpaşa, Afyon, Güncel

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