Haber, Son Dakika, Haberler

Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 4 yaralıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

09.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:56

Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Ateş (24) yönetimindeki 15 NL 202 plakalı minibüs, kavşakta Sadetli Özev'ın (26) kullandığı 42 ADM 317 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan Şenol Şengezer, Kerem Ateş ve Erdoğan Apak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sadetli Özev, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 4 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Haberler››Güncel››Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:35: Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi - Haber 02:28: Elon Musk'ın oğluna verdiği "sıra dışı" isim yasalara aykırı olabilir - Haber 02:20: Kolombiya Devlet Başkanından, darbe girişiminde parmağı olduğunu iddia eden Maduro'ya tepki - Haber 02:18: Ankara'da sokaklar sesizliğe büründü - Haber 02:14: Kırıkkale'de 'hayvan otlatma' kavgası; 3 yaralı - Haber 00:10: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti - Haber 00:08: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler