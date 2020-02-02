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Otomobil ile minibüs çarpıştı : 12 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

02.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:39
'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak- kara yolu 8. kilometresinde, Hayrullah B.'nin kullandığı 42 CHT 27 plakalı otomobil ile Ersin Sipahi'nin idaresindeki 67 M 0370 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kazada sürücü Hayrullah B. ile Nihal Ç, Sakine B, Buse A, Furkan K, Caner E, Saadettin A, Azize Nur Ç, Pakize B, Hüseyin İ, Elif K. ve Fatma K. yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Otomobil ile minibüs çarpıştı : 12 yaralı

Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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