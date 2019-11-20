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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

20.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:16Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesinde Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobil ile Ömer Kaya idaresindeki 02 M 4018 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Dede, Ömer Kaya ve araçlarda bulunan Zeliha Kya ile İdris Kızılyılan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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