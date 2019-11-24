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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY'da kargo minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

24.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:17Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY'da kargo minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Adım (30) yönetimindeki 34 SP 6872 plakalı otomobil, İsmail Solak (44) yönetimindeki 34 ADL 615 plakalı kargo minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücüler Solak ve Adım ile otomobilde bulunan Fehmi Serdar Güler (34) ve Neşet Alper (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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