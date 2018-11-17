Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ
'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 LP 384 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 M 0100 plakalı minibüs çarpıştı.Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki farkı hastanelere kaldırıldı. Polis
olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:16