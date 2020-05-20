Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza Niğde-Aksaray yolu Akçaören köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, tali yoldan çıkan A.S. (18) yönetimindeki 51 AAC 860 plakalı motosiklete C.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki sürücü de ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE