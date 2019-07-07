07.07.2019 14:32
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 31 yaşındaki motor sürücüsü kazada öldüDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
31 yaşındaki motor sürücüsü kazada öldü
DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö.yönetimindeki 48 TT 781 plakalı otomobil ile Tuncay Haliloğlu idaresindeki 20 SC 714 plakalı motosiklet bulvar üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Haliloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haliloğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde geniş çaplı inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü T.Ö. ise polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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