09 Kasım 2018, 19:22

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Saimbeyli Caddesi Hastane Kavşağı civarında meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Cuma El Ökkeş (29)'un kullandığı 01 AAL 734 plakalı motosiklet ile Barışhan S. yönetimindeki 45 KY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza sonrası yolu bir süre trafiğe kontrollü olarak açık tuttu. Kozan
09 Kasım 2018 Cuma 19:22



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