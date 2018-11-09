Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
ADANA - Adana
'nın Kozan
İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Saimbeyli
Caddesi Hastane Kavşağı civarında meydana geldi. Suriye
uyruklu olduğu öğrenilen Cuma El Ökkeş (29)'un kullandığı 01 AAL 734 plakalı motosiklet ile Barışhan S. yönetimindeki 45 KY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Polis
ekipleri ise kaza sonrası yolu bir süre trafiğe kontrollü olarak açık tuttu.
Kozan