Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adana
'nın Kozan
İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli
Caddesi Hastane Kavşağı yakınlarında Suriye
uyruklu Cuma El Ökkeş'in (29) kullandığı 01 AAL 734 plakalı motosiklet ile Barışhan S. yönetimindeki 45 KY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Polis
ekipleri ise kaza sonrası yolu bir süre trafiğe kontrollü olarak açık tuttu. - ADANA
Kozan,Adana