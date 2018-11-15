Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Yıldız (30) idaresindeki 02 BB 881 plakalı otomobil, Kasım Çalışkan idaresindeki 02 HV 552 plakalı motosiklet ile Ulucami Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Çalışkan yaralandı.
Yaralı Çalışkan, 112 Acil Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:16