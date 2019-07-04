04.07.2019 12:06
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı otogar önünde Mahir Şahin idaresindeki 02 EA 487 plakalı otomobil ile Yılmaz Keleş idaresindeki 12 AE 704 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mesut Figenergül yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:20   Sakarya'da jandarmadan esrar ve kenevir operasyonu: 2 gözaltı
13:19   Kiraladıkları araçla İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
13:17   Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın
13:17   Polisten kaçarken takla attılar...O anlar kamerada
13:16   - Başakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
13:08   Kendini zengin iş adamı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
13:03   TEM'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı