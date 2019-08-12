Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.08.2019 16:00 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitler Caddesi Sultan Carullah Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tescilsiz motosiklet sürücüsü seyir halindeyken karşı istikamete geçmeye çalışan ve sürücüsü belirlenemeyen 03 VN 735 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, diğer araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Bolvadin Doktor Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:20   Piknikçiler ormanı yaktı
16:00   Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edildi
16:00   Florya'da bir ağaç, 3 aracın üzerine devrildi
16:00   Nevşehir'de pikap otomobile çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı
16:00   Şaka sandı, gerçek çıktı
16:00   Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
16:00   Tırdan caddeye dökülen boğa leşi ve kurban atıkları, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı