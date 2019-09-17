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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

17.09.2019 16:31Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Güven idaresindeki 02 LA 977 plakalı motosiklet ile Hüseyin Gezer idaresindeki 44 ER 717 plakalı otomobil, Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Akif Güven, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akif Güven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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