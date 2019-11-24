Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:01Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesinden şehir merkezine gitmekte olan Çetin Alınak idaresindeki 27 PE 403 plakalı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 27 FV 213 plakalı otomobil otogar yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin Alınak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:53 Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu
13:44 Antalya'da otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü
13:42 Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
13:41 Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
13:40 İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek'in ilk kitabının lansmanı gerçekleşti
13:34 Eski kocasının satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının acılı babası konuştu
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 13:57:45