Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:58 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
'un ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kuloğlu'nun kullandığı 55 ACZ 03 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Recep Demir yönetimindeki 55 HC 371 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:06   Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
19:03   Ümraniye'de silahlı sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı - Haberler
18:53   Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haberler
18:48   ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı' - Haberler
18:44   Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Haberler
18:36   Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi - Haberler
18:36   Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu - Haberler
18:18   Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
21.12.2019 19:14:55