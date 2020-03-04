Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

04.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:32Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çabuker idaresindeki 02 AP 800 plakalı otomobil ile Muhammed Pirinç idaresindeki 02 AJ 209 plakalı motosikletle, Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Pirinç yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
4.03.2020 17:40:50