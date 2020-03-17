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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'de otomobille motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

17.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:21
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Denizli 'de otomobille motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi, Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite Caddesi üzerinde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 KV 849 plakalı otomobil, Cemal B. idaresindeki 39 SJ 335 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Cemal B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

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