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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

25.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:34
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
MANİSA - Manisa 'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Avnigemicioğlu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan Mustafa U. yönetimindeki 45 AK 157 plakalı otomobil, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 45 UB 1479 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. Motosikletten yere düşen sürücü İbrahim G. yaralandı. Yaralı İbrahim G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Motosiklet, Manisa, Yerel

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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