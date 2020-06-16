Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

16.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:25
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi İngolstad Bulvarı 23 Nisan Ortaokulu önünde, Naz Gültekin idaresindeki 35 JP 469 plakalı otomobil ile yemek kuryeliği yapan Tolgahan Baş yönetimindeki 45 KZ 733 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tolgahan Baş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Baş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Güzelyurt Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haber

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