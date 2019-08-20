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Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 07:16 Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. A.B. (62) idaresindeki 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araçla F.Y. (23) idaresindeki 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ve kazanın olduğu esnada kaldırımda yürüyüş yapan L.G. (66) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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