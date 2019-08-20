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Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 08:07
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araçla F.Y. idaresindeki 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ve kazanın olduğu esnada kaldırımda yürüyüş yapan L.G. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Gaziantep, İslahiye, Yerel

Kaynak: İHA

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