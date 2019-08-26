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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

26.08.2019 12:45 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Üryan Demirtaş yönetimindeki 02 AF 987 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 KU 604 plakalı otomobil, Kahta ilçesi 100. Yıl Parkı civarında meydana geldi.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Muhammet Üryan Demirtaş (16) ve motosiklette bulunan Hekim Kuştepe yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan yaralılardan Hekim Kuştepe'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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