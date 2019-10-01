Haberler » Yerel » Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıEDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

01.10.2019 11:17
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
EDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki iki kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kaza, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı yönünden Seher A. yönetimindeki 22 AAG 492 plakalı araç Beğendik Caddesi'ne dönüşü sırasında karşı yönden gelen Çağatay S. yönetimindeki 22 AAS 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Çağatay S. ve arkasında bulunan Fevzi S. yaralandı. Yaralılara çevre esnafı ve vatandaşlar müdahale ederken kaza yerine çağrılan 112 Acil Servisi tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne, Keşan, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
14:03 Varto için endişelendiren deprem açıklaması
12:33 Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine başladı
11:40 Çocukları oyuncakla sevindirdiler
11:20 Dünya Yaşlılar Günü'nde Kartal'da duygulandıran etkinlik...Kartal'da iki kuşak bir araya geldi
11:17 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
11:08 Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladı
11:00 Doğasever 125 dağcı Vanadokya'yı gezdi