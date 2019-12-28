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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:58 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir yönetimindeki 64 HF 671 plakalı motosiklet ile Hasan Yumuşak yönetimindeki 02 KE 871 plakalı otomobil Girne Mahallesinde kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Abdulkadir Korkut ve otomobil sürücüsü Hasan Yumuşak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Korkut, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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