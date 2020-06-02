Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİVAS

Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

02.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:51
Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.
V.U. yönetimindeki 31 RH 093 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi mevkisinde Muhammed Halil Yıldırım'ın (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Ü.A. yaralandı. Sivas Numune Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Yıldırım, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Son Dakika: Türkiye’de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800’ün altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Vali’nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Haberler››Güncel››Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:47: Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı - Haber 20:47: Filistin'deki kanlı kundaklamanın küçük şahidi ailesinin katiliyle yüzleşecek - Haber 20:45: Son dakika haberleri: Kırklareli'nde evin mutfağında yaşanan patlamada 3 yaşlı kardeş yaralandı - Haber 20:42: Günün Özeti - Haber 20:41: Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haber 20:15: Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi - Haber 19:58: Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü - Haber 19:01: 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı - Haber 18:43: İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek - Ekonomi