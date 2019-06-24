24.06.2019 12:32
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman 'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasari Karaca idaresindeki 02 AAB 088 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Yuka idaresindeki 33 NSY 42 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasari Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
atatürk bulvarı , yuka , adıyaman , otomobil , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:53 Yüksekova'da uyuşturucu hap ele geçirildi
12:52 Şüpheli pakette uyuşturucu çıktı
12:50 Honefter Yaylası'ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor
12:49 Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı
12:49 Mahalle muhtarı mahallesinde yaşanılan sorunlardan şikayetçi
12:48 Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama
12:48 Antalya'da korkutan ot çalı yangını