Haberler » Güncel » Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

30.10.2019 12:20Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Karabük Küme Evleri yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Arıcı yönetimindeki 34 PE 5479 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hakan Çavdar (21) yönetimindeki 45 RM 385 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Yüksel (23) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
(Behzat Akcan/İHA)

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05 "Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler" - DİYARBAKIR
15:05 "Terörle mücadeleye devam ediyoruz"
15:05 Kurtulmuş'tan ABD Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin açıklama
15:05 Barış Pınarı Harekatı gazisi askerden duygulandıran sözler
15:01 HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
15:00 Kato Dağı eteklerinde Şehitler Anıtı ve Çeşmesi yapıldı
14:59 Şampiyonanın ikinci gününe Rusya damga vurdu!
30.10.2019 15:06:13