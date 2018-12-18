Otomobil ile Motosikletin Çapışması Kameraya Yansıdı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Sevil Figen Erol Caddesi'nde Ferhat Burçak idaresindeki 27 F 7174 plakalı otomobil ile Ferman Uzun'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uzun, yaralandı. Ayağı kırılan Uzun, 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Burçak ise gözaltına alınarak Şehit Nihat Karakoca Polis
Merkezine götürüldü.
Kaza anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa,Siverek
Kaynak: AA