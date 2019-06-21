21.06.2019 16:49
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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Melihcan Keskin (18) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Melihcan Keskin (18) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, İnegöl'deki Ertuğrulgazi ve Tandoğan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa Şenol (40) yönetimindeki 42 BMV 69 plakalı otomobil, Melihcan Keskin'in kullandığı 16 KFG 35 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletli Keskin, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Melihcan Keskin, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan otomobil ile motosikletin çarpışma anı, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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