Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı - Haberler

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

07.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:37Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı
'nın ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu yukarı kocayatak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ANZ 81 Plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir yönetimindeki 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Yıldız ağır yaralı olarak Serik Devlet hastanesine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:59:47