Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İZMİT'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, virajlı yolda otomobille çarpıştı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.Kaza akşam saatlerinde İzmit Çayırköy Mahallesi D-605 Karayolu bağlantı noktasında meydana geldi. İzmit'ten gelerek mahalle içine dönmeye çalışan Tolga Erdem idaresindeki 34 JG 4865 plakalı otomobil, sokaktan çıkan İbrahim Bayındır idaresindeki 41 BR 279 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontroldan çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Tolga Erdem ile yanındaki yengesi Fatoş Erdem'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKazadan haberdar olunca olay yerine gelen Tolga Erdem ve Fatoş Erdem'in ailesi ise sinir krizi geçirdi. Otobüsün hatalı olduğunu savunan aile üyeleri birbirlerine sarılarak ağladı.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün sokaktan çıkmak üzere olduğu sırada sağ taraftan otomobilin geldiği görülüyor. Viraja kontrolsüz giren otomobil halk otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşillik alana düşüyor.

Kaynak: DHA