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Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralıBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:04
Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralı
BİLECİK - 'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden seyir halindeki Sinem Umayyönetiminde bulunan 11 RC 060 plakalı otomobil, Sürmeli Köyü yol ayrımına geldiğinde dönüş yaparken, aynı istikamette seyreden Nihat Göllü'nünkullandığı 11 EA 850 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinem Umay ile panelvan minibüs içinde bulunan Emine Göllü ile Refia Göllüyaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gölpazarı-Taraklı karayolu kaza nedeniyle tek şeritten kontrol bir şekilde verilirken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA


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