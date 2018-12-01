01 Aralık 2018, 16:12
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Otomobil ile Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç Tavşanlı yolu Muhacırlar köyü yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Biray idaresindeki 43 UK 902 plakalı otomobil ile Haydar Şahin idaresindeki 16 KBN 61 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ümit Biray, Ayşegül Biray, çocuklar Mustafa Biray ve Uğur Biray, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütahya,Domaniç
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:12



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