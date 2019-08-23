Haberler» Güncel» Haber

Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı -Kazaya karışan otomobil ve sürcüsü -Yaralı polisin ambulansla götürülmesi -Kaza yerinde toplanan kalabalık Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı ADANA - Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.

23.08.2019 00:52
Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı
-Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
-Kazaya karışan otomobil ve sürcüsü
-Yaralı polisin ambulansla götürülmesi
-Kaza yerinde toplanan kalabalık
Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı
ADANA - Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Duygu Katkat'ın kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikleti çarpıştı.
Kazada bir polis memuru yaralandı.
Yaralı polis, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı

Mustafa Kemal Atatürk, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:30   Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
01:29   Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı
01:29   ADANA Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı
01:28   Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
01:18   Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
00:56   "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"
00:54   Kocaeli'deki sahte içki operasyonu