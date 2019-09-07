Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza sonrası otomobil sürücüsü şoka girdiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

07.09.2019 13:47
Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaza sonrası otomobil sürücüsü şoka girdi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. 16 BVP 41 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf S, Cerrah kavşağından elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Muhammed İhsan Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce sürüklendi. Kaldırıma çarpan genç ağır yaralandı. Yaralı genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsünü polis ekipleri teskin etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:40   Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
15:39   Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga
15:33   Polis memuru genç yaşta kalbine yenik düştü
15:31   Saman yüklü kamyon devrildi
15:30   Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştü
15:26   'Hızlı ve Öfkeli 9', 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi
15:22   Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı