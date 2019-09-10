Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, otmobille çarpışan sepetli motosiklette, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, öğlen saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Tunç yönetimindeki 23 TA 150 plakalı otomobil, kavşakta, Gazi Bilgiç yönetimindeki 02 NA 996 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Gazi Bilgiç, Mahmut Bilgiç ve Erkan Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gazi Bilgiç'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.