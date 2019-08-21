Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'de otomobil ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

21.08.2019 00:34 Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı
Denizli'de otomobil ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 318 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Beşparmakkaya idaresindeki 20 APC 47 plakalı otomobil, Alaaddin Tavşancı (57) yönetimindeki bir firmanın işçilerini taşıyan 20 EC 286 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte serviste bulunan Ali Yığın (32) ve Mehmet Yeşil (29) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:50   Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
00:39   Bafra'da 2 iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu
00:34   Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı
00:33   Seyir halindeyken damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı
00:32   Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı
00:27   Odunlukta çıkan yangın korkuttu
00:25   Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü