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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Amasya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

12.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:39
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Amasya 'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz'ın (38) kullandığı 20 ADY 78 plakalı çekici Amasya'dan Ziyaret beldesi-TOKİ istikametine seyir halindeyken, Aynalı Mağara önüne geldiğinde karşı istikametten gelen sürücü Zeki Başak (37) idaresindeki 05 AG 180 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Zeki Başak, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Korkmaz, Amasya, 3. Sayfa

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