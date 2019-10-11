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Otomobil ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

11.10.2019 23:29
Otomobil ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönünden Çerkezköy istikametine hareket halinde olan 41 ACC 177 plakalı tır sürücüsü Halit Emre Bayrakdar, ışıklara gelindiğinde OSB yönüne döneceği sırada Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk tedavilerinin ardından 2'si çocuk 5 yaralı ilçedeki özel hastanelere ve bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Otomobil ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Çerkezköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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