Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:46

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde Anamur istikametine seyir halinde olan Zafer Yılmaz idaresindeki 07 AHZ 558 plaklı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Mehmet Şahutoğlu idaresindeki 31 AEC 731 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır karşı şeride geçti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Zafer Yılmaz ve tır sürücüsü Mehmet Şahutoğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle tırdan kopan yakıt deposundan D400 karayoluna dökülen akaryakıt yolun kapanmasına neden oldu. Gazipaşa Belediyesi ekiplerince akaryakıtın ve deponun yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Haberler
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon’dan Türkiye’ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği Haberler
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:48: Çad Gölü eyaleti "savaş bölgesi" ilan edildi - Haber 01:44: 20 gün önce aldığı otomobili yandı - Haber 01:43: Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haber 01:42: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi... - Haber 01:16: Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı - Magazin 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber